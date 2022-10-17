مصدر بـ««الموسيقيين»: مصطفى كامل يعتمد جدول العمل بالنقابة 4 أيام أسبوعيا

علمت «الوطن» من مصادرها أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجديد، قرر أن يكون العمل بشكل كامل داخل مقر النقابة الرئيسي في شارع شريف بوسط البلد، لمدة 4 أيام متتالية، من الأحد إلى الأربعاء.

مصطفى كامل يوقف عمل تصاريح الغناء

وأوضح المصدر أن هناك إمكانية بأن يكون هناك عمل داخل النقابة يوم الخميس في حالة وجود عمل مهم ولابد الانتهاء منه في أسرع وقت، وذلك خلال خطة عمله الجديدة.

كان مصطفى كامل اتخذ عدد من القرارات خلال أول اجتماعاته الخاصة بالنقابة، وهي:

1- إيقاف المايسترو أحمد رمضان سكرتير الموسيقيين عن العمل، وتحويله للتحقيق وتجميد عضويته لحين انتهاء التحقيق، وإسناد مهام عمله إلى الدكتور أحمد أبو المجد.

مصطفى كامل يعزل سعد المتولي رئيس الشئون القانونية

2- إيقاف المحامي سعد متولي رئيس الشئون القانونية عن العمل وتحويله للتحقيق.

3 - إيقاف هدى صالح عن العمل وتحويلها للتحقيق.

4- استدعاء عبير عصام المسؤولة عن ملف الإسكان وفتح تحقيق شامل.

5 - زيادة المعاشات 10% أول نوفمبر غير الزيادة 10% في يناير بإجمالي 20%.

6 - عمل الموظفين في النقابة من الأحد إلى الأربعاء.

7 - زيادة سقف العمليات من 15 ألف جنيه إلى 20، والعمليات الحرجة من 20 لـ30 ألف جنيه.

8 - إيقاف جميع تصاريح العمل لمطربي المهرجانات.