سكرتير «الموسيقيين»: قرار مصطفى كامل بإحالتي للتحقيق غير قانوني

وصف أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، قرار النقيب مصطفي كامل، إلى التحقيق، بـ«غير القانوني»، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «أنا منتخب من جمعية عمومية، وهي وحدها من يحق لها اتخاذ قرار ضدي أو تحويلي إلى التحقيق».

وأوضح أن «الرسائل التي قال مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الأحد، لا تدينني في شيء، لأنها كانت بناء على تعمد أحد مطربي المهرجانات إفساد حفلة، بهدما تقاضى المقابل المادي».

وأكد رمضان أنه لم يحضر المؤتمر الصحفي الخاص بمصطفى كامل، لأنه لا يعترف به نقيبا للموسيقيين، مشيرا إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية الأخيرة لم يكتمل، ما يجعل الانتخابات غير قانونية.

وأضاف أن من يحق لهم التصويت في الانتخابات 4200 عضو، ما يعني ضرورة حضور 2101، بينما أعداد المصوتين بلغت 1892 فقط، مؤكدا أن «عدم اكتمال النصاب القانوني يجعل جميع قرارات كامل معدومة الأثر».

وأشار إلى بدء جمع توكيلات من 100 عضو من الرافضين للانتخابات، للطعن على نتيجة الانتخابات بفوز مصطفي كامل بمنصب نقيب الموسيقين، قبل إنهاء الفترة القانونية.