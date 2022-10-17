صندوق مكافحة الإدمان يشيد بحملة «المتحدة» للتوعية بأضرار المخدرات

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، مؤكدا أنها خطوة جيدة في إطار الدور التنموي والتنويري للإعلام وحماية الشباب والأطفال من الوقوع في براثن الإدمان.

أضرار تعاطي المخدرات

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ذات أهمية كبيرة في الوقت الراهن للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثمن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته لا سيما مشكلة تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن العلاج مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، كما يجري توفير برامج توعوية بالمدارس والجامعات.

32 ألف متطوع في صندوق مكافحة الإدمان

وأكد عثمان، أن الصندوق لديه 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ينفذون البرامج التوعوية المختلفة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما يجري إنشاء بيوت تطوع داخل العديد من الجامعات المصرية كمقرات دائمة لصندوق مكافحة الإدمان؛ بهدف استثمار طاقات الطلاب في التوعية بأضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة.