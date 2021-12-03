ندوات حول مخاطر الإدمان بمدارس القليوبية بالتعاون مع مكافحة المخدرات

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مبادرة للتوعية بمخاطر المواد المخدرة والإدمان بالمدارس الثانوية على مستوى المحافظة وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بهدف توعية النشء بمخاطر المخدرات والإدمان.

لا للمخدرات ندوة لطلاب بنها الثانوية بنين

وفي هذا السياق استقبلت إدارة بنها التعليمية، العقيد أحمد فاروق، وكيل إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حيث جرى عقد ندوة تثقيفية لطلاب المدارس الثانوية التابعة للإدارة بمدرسة بنها الثناوية بنين حول توعيه النشء والشباب بمخاطر تعاطي المخدرات تحت شعار «لا للمخدرات» ،تحدث فيها عن مخاطر المواد المخدرة والطرق والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمنع دخولها البلاد ومحاصرة المتاجرين فيها والقبض عليهم في حملات يومية، محذرا من خطورة الوقوع في شباك مروجي هذه المواد التي تؤذي الشباب وتسبب في ضرب الوطن في أمنه القومي.

وكيل إدارة المخدرات يوضح كيفية قيام الداخلية بدورها في محاصرة المواد المخدرة

وتضمنت الندوة عرض أفلام وثائقية عن كيفية دخول المخدرات إلى مصر وتوضيح من وكيل مكافحة المخدرات عن أنواعها وكيفية تهريبها داخل البلاد وكيفية سيطرة الدولة بكل ما أوتيت من قوة لمكافحة هذه التجارة.

وقال وكيل إدارة مكافحة المخدرات، إنه المخدرات هي تجارة الموت، حيث ناقش الطلاب عن كيفية الابتعاد عن أصدقاء السوء موضحا طرق وكيفية استدراج الشباب إلى الهاوية وما هي المصطلحات الغريبة عن أن المخدرات تساعد على تهدئة النفس وعن كيفية إدراج أصدقاء السوء واستهدافهم للشباب الذين هم عماد الوطن في جو يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.

شارك في الندوة طلاب مدارس بنها الثانوية بنين والإعدادية الثانوية الرياضية بنين والمدرسة الفندقية الثانوية ببنها.