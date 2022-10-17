«المتحدة» تُطلق حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

حملة «المتحدة» للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، إذ إنّ مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

ويتطلب التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل، اتباع أساليب وطرق علمية محددة، وتتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توعية الجمهور بالتعامل مع المتعاطين، عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.