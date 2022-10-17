قافلة رياضية ضمن «حياة كريمة» لتمكين أبناء القرى المحرومة في كفر الشيخ

نفذت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مشروع القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا والتي لا يتوفر بها خدمات رياضية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشتمل على مسابقات متنوعة «خماسي قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، ألعاب قوى، مسابقات ثقافية، دينية، مسيرة مشي»، وذلك بعزبة فضل، التابعة لمركز كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن القافلة الرياضية نظمت مسابقات كرة قدم، وألعاب صغيرة وترفيهية، وتوزيع جوائز على الفائزين، وتستهدف بالأساس المناطق التي لايوجد بها مراكز شباب أو أندية، بهدف إسعاد الأطفال والشباب في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية، بهدف وصولها لجميع فئات المجتمع، وهي الفكرة التي تُحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.