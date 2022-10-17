مستشار المفتي: إصدار ميثاق إرشادي للتعامل مع قضايا المناخ

كشف الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء العالمية ومستشار مفتي الجمهورية، تفاصيل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، قائلا: «نتحدث عن تشبيك واشتباك، حيث نبني جسور تعاون مع مؤسسات الفتوى في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، هذه الأمانة عمرها 7 سنوات استطاعت أن تجمع 90 دولة تحت مظلتها، وهذا أكبر تكتل وتجمع إفتائي على مستوى العالم، إذ أن التشبيك مهم في هذا الوقت».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «اشتباك بمعنى أن الفتوى تشتبك مع القضايا الملحة والقضايا الوطنية، وتواكب حالة الطفرة التنموية التي تشهدها مصر والتي شهد لها القاصي والداني في هذا المؤتمر».

الفتوى تخدم قضايا التنمية المستدامة

وتابع الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء العالمية: «التنمية المستدامة وإن كانت مصطلحا حديثا صيغ في 2015 عندما اجتمع قادة الدول من 193 دولة وأقروا 17 هدفا للأمم المتحدة، ووضعنا نصب أعيننا أن نعمل على أن تساهم الفتوى في دعم هذه الأهداف، مثلا ونحن مقبلون على استضافة cop 27 في شرم الشيخ، فقد درسنا كيف تساهم الفتوى في مواجهة تحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري، وما يصاحبها من مشكلات أثرت على البيئة».

التعامل مع الانبعاثات الكربونية

وأردف: «توافقنا في المؤتمر العالمي السابع للإفتاء على إصدار ميثاق إرشادي للتعامل مع قضايا المناخ، مثل التعامل مع الانبعاثات الكربونية والتعامل مع الطبيعة وزرع الأشجار، فقد شجعنا علماء الفتوى والأئمة على تخصيص موضوعين عن التعامل مع التغير المناخي وقضايا البيئة، أي أن جميع أهداف التنمية المستدامة تستطيع الفتوى أن تدعمها بطريقة تصل إلى العامة حتى تتناغم الأمور السياسية مع الأمور الدينية والكل داعم لهذه الأهداف».