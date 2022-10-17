أنغام تستضيف نوال الزغبي في سهرة غنائية على «DMC» يومي الخميس والجمعة

تستضيف الفنانة أنغام، المطربة نوال الزغبي في سهرة غنائية مميزة، وذلك في الأسبوع الثالث للبرنامج الذي تقدمه المطربة أنغام على شاشة قناة «DMC».

نوال الزعبي ضيفة أنغام هذا الاسبوع

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «DMC» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، البرومو الرسمي لحلقة نوال الزغبي مع أنغام، معلقة عليه :«انتظروا النجمة أنغام مع المطربة نوال الزغبي وسهرة غنائية مميزة يومي الخميس والجمعة القادمين الساعة 9 مساءً فقط على dmc».

انتظروا النجمة أنغام مع المطربة نوال الزغبي وسهرة غنائية مميزة

يومي الخميس والجمعة القادمين الساعة 9 مساء فقط على dmc#أنغام pic.twitter.com/eYdNKp0m5h — dmctv (@dmctv) October 16, 2022

نوال الزغبي وأنغام يقدموا دويتو

واختصت أنغام بعض كلمات الحب لـ نوال الزغبي، قائلة خلال البرومو: «أنا بحبك انتي من أحلى من المغنيات الموجودة، النور والحلتوة كلها عندي هنا في البرنامج النهادرة»، وتكشف الأخيرة خلال الحلقة بدايتها الفنية، وأسرار تحكى لأول مرة عن حياتها الفنية، ويقدم الثنائي أغنية «ولوموني ما يلموني» للفنانة وردة.

حلقة مدحت صالح مع انغام تتصدر محركات البحث

جدير بالذكر أنَّ حلقة مدحت صالح مع أنغام، تصدّرت محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وذلك عقب عرضها، وتداول رواد السوشيال الميديا بعض فيديوهات من الحلقة وجزء من غناء المطرب لكوكب الشرق أم كلثوم.