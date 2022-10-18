أمين سر الإعلام بمجلس الشيوخ: مصر دائما تحرص على دعم الأشقاء في فلسطين

أشاد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيام وفد من الأطباء المصريين بالتوجه إلى غزة لإجراء عمليات جراحية، مؤكدا أنها خطوة طبيعية لما يكنه الشعب المصري من تضامن مع الشعب الفلسطيني.

تقليل أعباء الشعب الفلسطيني

وأضاف أمين سر اللجنة لـ«الوطن» أنها استمرار لنهج الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يكون دائما حريصا على بذل كل الجهد وتوفير كل الطاقات والإمكانات لتقليل أعباء الشعب الفلسطيني المناضل والذى يتضامن معه الشعب المصري في نضاله.

الترابط بين الشعب الفلسطيني والمصري

وأكد «القط» أن الشعب الفلسطيني يقدر جيدا ما يقوم به المصريون ونرى هذا جيدا في جميع أحاديث القيادات الفلسطينية وهتافات الشعب الفلسطيني الدائمة باسم مصر واسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيظل هذا الترابط والتماسك بين الشعبين الشقيقين ولن يدخر المصريون جهدا ليكونوا دائما سندا وعونا لأشقائهم الفلسطينيين.

وفد طبي مصري يجري جراحات دقيقة في مستشفيات غزة

وكان الوفد الطبي المصري الذي وصل إلى قطاع غزة مساء الخميس الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء في فلسطين، والذي ضم استشاريين في تخصصات مهمة، وهي «جراحة القلب والأوعية الدموية، والعظام والعمود الفقري، وجراحة التشوهات»، أجرى عدة عمليات كبرى ونوعية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.