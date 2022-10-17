زراعة 18 ألف شجرة خلال 8 أسابيع في محافظة الإسكندرية

استطاعت محافظة الإسكندرية زراعة ما يقرب من 18 ألف شجرة في 8 أسابيع فقط بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية متابعته المستمرة على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، إذ أصدر توجيهاته بزراعة جميع الحدائق المتواجدة بمختلف الأحياء بالإضافة إلى رفع كفاءة العامة وزيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

زراعة 18 ألف شجرة في 8 أسابيع

وأشار المحافظ إلى أنه خلال 8 أسابيع فقط منذ بداية المبادرة وحتى الآن جرى زراعة 18 ألف شجرة على مستوى الأحياء وخاصة بالطرق والمحاور المرورية.

وأضاف أنه جرى التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالتنسيق مع جميع الأحياء للبدء فورا في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة بجميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

تشجير أحياء الإسكندرية

وفي ذات السياق، أشار العميد محمد عابدين، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل الشواطئ أن الإدارة العامة للحدائق بالتنسيق مع الأحياء زرعت حوالي 3329 شجرة بنطاق حي العجمي، و3289 شجرة بنطاق حي منتزه ثان، وزراعة 3015 شجرة بحي شرق، بالإضافة إلى زراعة 2111 شجرة بحي غرب، و زراعة 2038 شجرة بحي منتزه أول، و زراعة 1653 شجرة مركز ومدينة برج العرب، وكذا 920 شجرة بنطاق العامرية أول، و727 شجرة بنطاق العامرية ثان، 259 شجرة بنطاق حي وسط.