خالد جلال يجري البروفات النهائية لمسرحية «أنستونا» «صور»

يجري المخرج خالد جلال حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي «أنستونا»، بطولة دنيا سمير غانم، والمقرر انطلاقها، الخميس المقبل.

ونشر المخرج خالد جلال مجموعة من صور البروفات وعلق عليها قائلا: «من البروفات الأخيرة استعدادا لـ(أنستونا) للمتفردة فنا وروحا وجمالا دنيا سمير غانم، لا قوة إلا بالله».

مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا من المقرر عرضها الخميس المقبل بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.

وتقدم دنيا سمير غانم خلال العرض المسرحي 5 أغنيات استعراضية، بدات التدريب عليهم منذ فترة وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

وقد تم طرح فئات تذاكر مسرحية أنستونا على 5 فئات؛ الأولى قيمتها 250 جنيها، والثانية 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والرابعة 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.