مدير صندوق مكافحة الإدمان: حملة المتحدة للتوعية بمخاطر المخدرات جاءت في توقيت مهم

علق الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، قائلا: «الحملة مهمة جدا في هذا التوقيت لأن آخر بحث تم إجراؤه على طلاب المدارس الثانوية كشف عن أن 82% منهم يحصلون على معلوماتهم عن مشكلة المخدرات من وسائل الإعلام».

أهمية حملات الإعلام في التوعية بمخاطر الإدمان

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم: «حملات الإعلام لها دور مهم جدا والتوعية من خلال الدراما مهمة، والميزة الأساسية لهذه الحملة أنها تستند على دور الأسرة في مواجهة المشكلة، إذ أن 58% من مرضى الإدمان يعيشون مع الأب والأم، أي أن الأسرة في حاجة إلى إلمام بمحددات الاكتشاف المبكر، وما يجب فعله في حالة اكتشاف أن أحد أفراد الأسرة مدمن، والتواصل مع الخط الساخن 16023».

خدمات الخط الساخن

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه من خلال هذا الخط الساخن تقدم الدولة خدماتها لعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة من خلال 28 مركزا علاجيا، وفي نفس الوقت، فإن دور الأسرة يجب أن يكون كبيرًا فيما يتعلق بالوقاية والتواصل مع الأبناء وحمايتهم من الانجراف في مشكلة المخدرات.

وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني لعب دورا كبيرًا في حملات مكافحة الإدمان، إذ ساهم في زيادة الاتصال على الخط الساخن والطلب على العلاج 4 أضعاف.