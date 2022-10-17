«مكافحة الإدمان»: بيوت تطوع داخل الجامعات الخاصة للتوعية بمخاطر المخدرات

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إننا بدأنا بفكرة بيوت التطوع داخل الجامعات الخاصة بالتوعية بمخاطر الإدمان منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة جاءت من الشباب لأهمية التواجد بكل المعاهد والكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، تستهدف 3.5 مليون طالب جامعي.

مبادرة عملية تجميل تستهدف الطالبات بالجامعات والمعاهد للتوعية بأضرار التدخين

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنه جرى إنشاء مبادرة «عملية تجميل» تستهدف الطالبات بالجامعات والمعاهد للتوعية بأضرار التدخين والإدمان وتأثيره على الشعر والبشرة والعيون، متابعًا بأننا لا نعتمد على المبادرات المباشرة للتعريف بأضرار التدخين والإدمان.

تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي لزيادة تنفيذ مبادرات التدخين والإدمان

وتابع «عسكر»، بأنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي لزيادة تنفيذ مبادرات التدخين والإدمان بشكل مستمر وعلى نطاق أكبر يشمل المعاهد والجامعات كافة، مشيرًا إلى أنّ الدكتورة نيفين القباج، رئيسة مجلس إدارة الصندوق كانت حريصة على تواجد حملات التوعية طوال فترة الدراسة.

وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أنّهم متواجدين بكل الجامعات المصرية الحكومية، ويجري العمل على التواجد في 262 معهد عالي وخاص على مستوى الجمهورية مع بداية شهر 11، متابعًا بأنّ بيوت التطوع متواجدة داخل 5 جامعات حتى الآن، وتلك البيوت تحت إدارة الشباب المتطوعين.

شباب بيوت التطوع يعملون على توعية الطلاب داخل الجامعات بشكل يومي بخطورة

وأوضح مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن شباب بيوت التطوع يعملون على توعية الطلاب داخل الجامعات بشكل يومي بخطورة الإدمان والمخدرات وأثارها السلبية الصحية والنفسية والدينية، وتعريف الطلاب بأنواع المخدرات المستحدثة كالشابو وغيره، علاوة على التعريف بمبادرة «القرار قرارك» الخاصة بالكشف المبكر عن المخدرات.

وذكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنهم يستغلوا فترات الأعياد والمواسم للتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين، فمثلا في المولود النبوي الشريف كان هناك مبادرتان «أهلا بالمولد»، و«ولد الهدى»، بالجامعات، مشيرًا إلى أنّه يتم توزيع الحلوى مغلفة بجمل مختصرة توعوية وتنبيهية بمخاطر الإدمان، مؤكدًا إقبال الطلاب على تلك المباردات.