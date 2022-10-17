«السفيرة عزيزة»: حملة «المتحدة» للتوعية بمخاطر المخدرات تخدم العالم

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحملة إعلامية ضخمة للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات، وذلك في إطار إيمان الشركة بالدور الإعلامي في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر التي تهدد سلامته.

وأوضحت الإعلامية رضوى حسن، أن حملة المتحدة ترتكز على قيام وسائل الإعلام التابعة للشركة بتوعية المصريين بشكل علمي كيفية اكتشاف وجود متعاطي المخدرات في المنزل وسبل التعامل معه، بالإضافة لتقديم معلومات عن وسائل العلاج لمختلف الأجيال مع التأكيد على خطورة المخدرات، مؤكدة أن الحملة تخدم العالم وليس مصر فقط.

مواجهة تعاطي المخدرات

وأشارت «حسن» إلى أن مواجهة تعاطي المخدرات من أهم أدوار الإعلام مثل مواجهة الشائعات والإرهاب، وهو الدور الذي تبنته المتحدة للخدمات الإعلامية لتعريف المجتمع بكيفية التعامل مع المدمن أو المتعاطي من خلال أساتذة وخبراء بجانب الالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية في مواجهة الظاهرة.

جاسمين طه تشيد بحملة المتحدة

ومن جانبها، أشادت الإعلامية جاسمين طه زكي، بأهمية الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تعاني منها جميع شعوب العالم، وتأتي في مرتبة تالية للشائعات التي تهدم القيم والمجتمعات بأكلمها.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.