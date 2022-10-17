جامعة طنطا تنظم زيارة للطلاب لمشروعات «حياة كريمة» بمركز زفتى

نظمت جامعة طنطا اليوم، ثاني زياراتها الميدانية لوفد من طلاب الجامعة بمختلف الكليات إلى قرية نهطاي بمركز زفتى بمحافظة الغربية، لتفقد ما تم إنجازه من مشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب سامي، منسق عام المبادرة بمحافظة الغربية.

زيارة ميدانية لـ200 طالب لمشروعات حياة كريمة

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صانع معجزة البناء والتنمية والتقدم في العصر الحديث، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي مشروع القرن، مشيراً إلى أن الأمم ترتقي بسواعد أبنائها لذلك تحرص الجامعة على دعم المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الشباب في المجتمع وتنمية الوعي الوطني لديهم بالمشروعات القومية التي تفتح مجالات جديدة لهم في سوق العمل، موضحا أن هذه الزيارة تعد الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري لمركز زفتى لحوالي 200 طالب من مختلف التخصصات بالكليات.

فيما أشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن «حياة كريمة» بدأت بفكرة ثم تحولت لمبادرة، إلى أن أصبحت نقطة مضيئة ترمز إلى الحياة الكريمة بكل جوانبها للنهوض بمستوى وجودة حياة حوالي 60 مليون مواطن في الريف المصري، مضيفا أن الجامعة تقوم بتنظيم ندوات توعوية للطلاب للتوعية بأهمية العمل التطوعي في مشروعات حياة كريمة وتستكمل ذلك بتنظم زيارات ميدانية لمحاكاة هذه المشروعات على أرض الواقع، لافتا أن الجامعة تعلن عن مسابقات ثقافية يشارك فيها الطلاب بعرض فيلم قصير عن المشروعات التي قاموا بزيارتها.

1000 مشروع داخل مركز زفتى

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قرية نهطاي تعد إحدى القرى النموذجية بمركز زفتى التي يصل إجمالي عدد المشروعات بها لأكثر من 1000 مشروع لتوفير حزمة من الخدمات لحوالي 500 ألف مواطن، في إطار تنفيذ خطة المبادرة ما يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية.

شملت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي الذي يقدم خدمات لأهالي القرية من خلال 8 مكاتب وهي مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي، ومركز تنظيم الأسرة، ونقطة الشرطة ووحدة الحماية المدنية، ومجمع مدارس يشمل 55 فصلا لتخفيف الكثافة الطلابية، ومركز الشباب.