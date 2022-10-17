إصابة شابين في مشاجرتين بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب شابان مساء اليوم، في مشاجرتين مختلفتين نشبت بينهما وبين آخرين في حي العرب والضواحي ببورسعيد، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بإصابة شخص في مشاجرة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل، ويدعى السيد محمد عبد الوهاب، 30 سنة، مقيم بشارع عدلي والسواحل بحي العرب، مصاب بجرح طعني بالفخد الأيسر وتم نقله إلى العناية المركزة.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات الأولية لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تبين من أقوال شهود الواقعة أن المصاب تشاجر مع آخرين وأصيب باعتداء بسلاح أبيض منهم في حي العرب ببورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم في المشاجرة، كما تجري النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وصول مصابا لمستشفى الزهور

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور شخص يدعى محمد عايش إسماعيل علي، 19 سنة، مقيم بالسلام الجديد بحي الضواحي، ومصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر والحالة العامة غير مستقرة، وذلك إثر اعتداء من آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

ووجه مدير أمن بورسعيد بسرعة ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فيها.