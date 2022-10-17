جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بأسوان

عثر أهالي عزبة العرب التابعة لقرية كوم أمبو بمحافظة أسوان، قبل قليل، على جثة مجهولة الهوية، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالعثور على جثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد عثور الأهالي على جثة في الأراضي الزراعية بعزبة العرب التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة مجهولة الهوية، وتم نقلها والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، ووجه مدير أمن أسوان بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.