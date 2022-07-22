العثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية داخل مصرف زراعي في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا جثة لفتاة مجهولة الهوية عثر عليها داخل مصرف المحيط في زمام قرية ميانة التابعة لمركز مغاغة في شمال المحافظة، في ظروف غامضة.

جثة فتاة مجهولة الهوية

تلقي اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة مغاغة، يتضمن العثور علي جثة فتاة مجهولة الاسم والعنوان داخل المجرى المائي لمصرف المحيط الزراعي بالقرب من مساكن قرية ميانة.

عرض الجثة على مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة

انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال البحث الجنائي وتم انتشال الجثة، ونقلها إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، والتي قررت اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتعرف علي أهليتها، وإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالمديرية لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد هل توجد شبهة جنائية أم لا.

وتم عرض الجثة على مفتش صحة مركز مغاغة لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها لتحديد العمر وكيفية حدوث الوفاة وهل يشتبه في الوفاة جنائيا من عدمه وإعداد تقرير مفصل بذلك لعرضه علي الجهات المختصة.

وكانت قرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة، شهدت غرق شاب داخل المجري المائي للبحر اليوسفي وتمكن الأهالي من انتشال جثته ويدعى أحمد عبد اللطيف، مقيم بمركز العدوة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ورجحت التحريات الأولية أن الشاب غرق بالبحر اليوسفي أثناء الاستحمام، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.