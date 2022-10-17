أماكن سقوط الأمطار غدا.. متوسطة على شمال الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء على بعض المناطق في الجمهورية، وتوقع خبراء الأرصاد وفق بيان الهيئة، أن طقس الغد لطيف ومائل للبرودة في مختلف أنحاء الجمهورية على أن يكون غائما بشكل جزئي على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط الأمطار غدا من خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتكون توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء 27 للعظمى و21 للصغرى على القاهرة الكبرى، و27 مقابل 21 على الوجه البحري، و26: 21 على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 على جنوب سيناء، و29: 18 على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد متوقع أن تكون العظمى 34 والصغرى 22.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن سقوط الأمطار غدا بنسبة حدوث من 30: 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بعد غد الأربعاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح من الخميس 20 أكتوبر حتى السبت 22 من الشهر نفسه بمناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.