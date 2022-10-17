اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حياة كريمة.. يهمنا الإنسان»
كتب:
محمود البدوي
07:47 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدا في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الثلاثاء 18 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «السيسي» يوجِّه بتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الصناعية
- التواصل مع رجال الأعمال الوطنيين وشباب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم في مجال الصناعات الصغيرة
- مراكب جديدة للصيادين ومجمعات زراعية للفلاحين ومشروعات «خياطة ونسيـج» للسيدات في القرى
- «حياة كريمة».. يهمنا الإنسان
- الفرحة باستلام مراكب جديدة.. «زهران»: «عمري ضاع في شغل اليومية».. و«علي»: «المكسب زاد»
- مدير «صُناع الخير»: وثائق تأمين قريبا ضد الغرق
- مزارعون: «كنا بنسيب أشغالنا ونجيب السماد وعلاج المواشي من المركز والنهارده جنب البيت»
- «عزيزة»: خدمات القرى اليوم في مستوى الحضر
- قوافل لتعليم «النسيج وصناعة المفروشات».. ومستفيدة من التدريب: «اتعلمت في أسبوعين وهابدأ مشروعي بماكينة خياطة في بيتي».. و«أم ندى»: «هعلم بناتي الصنعة»
- وجه جديد لمراكز شباب الريف.. ملاعب وصالات جيم وحمامات سباحة
- رفع كفاءة وتأهيل القديم منها وإنشاء جديد لأول مرة بعدة محافظات
- بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري يُجري جراحات كبرى ودقيقة بمستشفيات «غزة»
- قيادي بـ«فتح»: «القاهرة» دائما سباقة بالخير تجاه الشعب الفلسطيني
- «المتحدة» تواصل مبادراتها
- إطلاق «إكسترا لايف» تجريبيا.. و«القاهرة الإخبارية» تبث رسميا مطلع نوفمبر
- «الطاهري» رئيس قطاع القنوات الإخبارية: القناة الجديدة ستكون انعكاسا لقوة وفاعلية مصر بالمنطقة
- «جبالي» يطالب الحكومة بحل أزمة الدواجن
الصفحة الثانية:
- «مستقبل وطن» يطالب الحكومة باستراتيجية للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي
- «مسلَّم»: المجتمعات العربية تحتاج للتكاتف في مواجهة أزمة الوعي
- القوات المسلحة تعلن افتتاح مستشفى كلية الطب
- «شرم الشيخ» تستعد لقمة المناخ «COP27» بإعلان حالة الطوارئ
- «حياة كريمة»: ندوات توعوية لإشراك الشباب في فعاليات المبادرة
- «الداخلية»: إحباط تهريب 10 أطنان مخدرات بـ270 مليون جنيه
الصفحة الثالثة:
- مشروعات لدعم الفلاحين والصيادين وتوفير عمل وتدريب للسيدات والشباب بالريف
- حياة كريمة.. تنمية بعلم الوصول
الصفحة الرابعة:
- عاد الشبك للبحر تاني.. و«بساط كريم» عرفت معنى الرزق «على أرضنا»
- مدير «صُناع الخير»: ندرس التأمين على المراكب والصيادين
- وإيه اللي يسدد ديون «جلال» ويجوِّز عياله غير «رزق البحر»
- 332 مجمع خدمات أنهت معاناة الحصول على مستلزمات الزراعة وتربية الماشية.. ومسئولو «المبادرة»: فلاحو اليوم أسعد حظا.. والخدمات متوفرة قرب أرضهم
- «عزيزة»: خدمات القرى أصبحت في مستوى الحضر ومجمع «الشغب» ينهي متاعب استخراج الأوراق
الصفحة الخامسة:
- قوافل تدريب متنقلة لتعليم السيدات.. «أكل العيش صنعة»
- «لا تمكين بدون تعليم».. شعار دورات محو الأمية
- منزل «أم ندى» للنسيج.. النول جنب المطبخ: يد تعمل ويد تربي الـ5 عيال
- مسئول: متخصصون في النسيج يدربون السيدات وتسليم أموال لهن لبدء مشاريعهن الخاصة
- الاسم مركز شباب.. والفعل ملاعب وصالات جيم وحمامات سباحة عالمية
- «مركز شباب».. يأتيكم برعاية «راديو مصر»: هتسافر القرى وأنت في مكانك
الصفحة السادسة:
- حسام بدراوي: الدولة المدنية تقوم على العدالة الشاملة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتطبيق القانون على الجميع
- مستشار «الحوار الوطني»: مصر يجب أن تكون دولة رئاسية يتمتع الرئيس فيها بصلاحيات واسعة حتى «لا تفُك وتبقى فوضى»
- عيسى الزرعوني يكتب الجاحدون في الأرض!
- محمود خليل يكتب: «بوس الأيادي»
الصفحة السابعة:
- 3 مباريات في ضربة البداية
- المتعة تنطلق الليلة والبطولة «حلم الجميع»
- خواجات على دكة القيادة و«التوأم والنحاس ويوسف وبسيوني» غياب لأول مرة
- الزمالك: تدعيمات بالجملة من القارة السمراء ورهان على «الخبير فيريرا» للقبض على «الثالثة»
- الأهلى: 3 صفقات جديدة وجهاز فني أوروبي لاستعادة اللقب الغائب موسمين
- بيراميدز: القوة الضاربة باقية للبحث عن أول بطولة محلية
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- المتحدة.. تطلق «إكسترا لايف» وتستعد لـ«القاهرة الإخبارية»: تبث رسميا 1 نوفمبر
- آلية العمل تعتمد على السرعة والمصداقية ونقل الصورة بكل أبعادها
- إطلاق قناتين صوتيتين باللغتين العربية والإنجليزية
- تضم القناة موقعا إلكترونيا وصفحات على مواقع «السوشيال ميديا»
- المخدرات عدو قاتل.. والمواجهة تبدأ بحملة من «الإعلام الواعي»
- «الدوم» يعود من جديد للبحث عن المواهب والانطلاق 20 أكتوبر من المدينة الباسلة
- فتح باب التقديم في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.. و«الطاهري»: راجعين تاني
- دراما الشتاء تنطلق على الشاشات بـ «عمرو عبدالجليل» و«فتحي عبدالوهاب»