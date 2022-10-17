اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حياة كريمة.. يهمنا الإنسان»

تقرأ غدا في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الثلاثاء 18 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «السيسي» يوجِّه بتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الصناعية

- التواصل مع رجال الأعمال الوطنيين وشباب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم في مجال الصناعات الصغيرة

- مراكب جديدة للصيادين ومجمعات زراعية للفلاحين ومشروعات «خياطة ونسيـج» للسيدات في القرى

- «حياة كريمة».. يهمنا الإنسان

- الفرحة باستلام مراكب جديدة.. «زهران»: «عمري ضاع في شغل اليومية».. و«علي»: «المكسب زاد»

- مدير «صُناع الخير»: وثائق تأمين قريبا ضد الغرق

- مزارعون: «كنا بنسيب أشغالنا ونجيب السماد وعلاج المواشي من المركز والنهارده جنب البيت»

- «عزيزة»: خدمات القرى اليوم في مستوى الحضر

- قوافل لتعليم «النسيج وصناعة المفروشات».. ومستفيدة من التدريب: «اتعلمت في أسبوعين وهابدأ مشروعي بماكينة خياطة في بيتي».. و«أم ندى»: «هعلم بناتي الصنعة»

- وجه جديد لمراكز شباب الريف.. ملاعب وصالات جيم وحمامات سباحة

- رفع كفاءة وتأهيل القديم منها وإنشاء جديد لأول مرة بعدة محافظات

- بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري يُجري جراحات كبرى ودقيقة بمستشفيات «غزة»

- قيادي بـ«فتح»: «القاهرة» دائما سباقة بالخير تجاه الشعب الفلسطيني

- «المتحدة» تواصل مبادراتها

- إطلاق «إكسترا لايف» تجريبيا.. و«القاهرة الإخبارية» تبث رسميا مطلع نوفمبر

- «الطاهري» رئيس قطاع القنوات الإخبارية: القناة الجديدة ستكون انعكاسا لقوة وفاعلية مصر بالمنطقة

- «جبالي» يطالب الحكومة بحل أزمة الدواجن

الصفحة الثانية:

- «مستقبل وطن» يطالب الحكومة باستراتيجية للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي

- «مسلَّم»: المجتمعات العربية تحتاج للتكاتف في مواجهة أزمة الوعي

- القوات المسلحة تعلن افتتاح مستشفى كلية الطب

- «شرم الشيخ» تستعد لقمة المناخ «COP27» بإعلان حالة الطوارئ

- «حياة كريمة»: ندوات توعوية لإشراك الشباب في فعاليات المبادرة

- «الداخلية»: إحباط تهريب 10 أطنان مخدرات بـ270 مليون جنيه

الصفحة الثالثة:

- مشروعات لدعم الفلاحين والصيادين وتوفير عمل وتدريب للسيدات والشباب بالريف

- حياة كريمة.. تنمية بعلم الوصول

الصفحة الرابعة:

- عاد الشبك للبحر تاني.. و«بساط كريم» عرفت معنى الرزق «على أرضنا»

- مدير «صُناع الخير»: ندرس التأمين على المراكب والصيادين

- وإيه اللي يسدد ديون «جلال» ويجوِّز عياله غير «رزق البحر»

- 332 مجمع خدمات أنهت معاناة الحصول على مستلزمات الزراعة وتربية الماشية.. ومسئولو «المبادرة»: فلاحو اليوم أسعد حظا.. والخدمات متوفرة قرب أرضهم

- «عزيزة»: خدمات القرى أصبحت في مستوى الحضر ومجمع «الشغب» ينهي متاعب استخراج الأوراق

الصفحة الخامسة:

- قوافل تدريب متنقلة لتعليم السيدات.. «أكل العيش صنعة»

- «لا تمكين بدون تعليم».. شعار دورات محو الأمية

- منزل «أم ندى» للنسيج.. النول جنب المطبخ: يد تعمل ويد تربي الـ5 عيال

- مسئول: متخصصون في النسيج يدربون السيدات وتسليم أموال لهن لبدء مشاريعهن الخاصة

- الاسم مركز شباب.. والفعل ملاعب وصالات جيم وحمامات سباحة عالمية

- «مركز شباب».. يأتيكم برعاية «راديو مصر»: هتسافر القرى وأنت في مكانك

الصفحة السادسة:

- حسام بدراوي: الدولة المدنية تقوم على العدالة الشاملة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتطبيق القانون على الجميع

- مستشار «الحوار الوطني»: مصر يجب أن تكون دولة رئاسية يتمتع الرئيس فيها بصلاحيات واسعة حتى «لا تفُك وتبقى فوضى»

- عيسى الزرعوني يكتب الجاحدون في الأرض!

- محمود خليل يكتب: «بوس الأيادي»

الصفحة السابعة:

- 3 مباريات في ضربة البداية

- المتعة تنطلق الليلة والبطولة «حلم الجميع»

- خواجات على دكة القيادة و«التوأم والنحاس ويوسف وبسيوني» غياب لأول مرة

- الزمالك: تدعيمات بالجملة من القارة السمراء ورهان على «الخبير فيريرا» للقبض على «الثالثة»

- الأهلى: 3 صفقات جديدة وجهاز فني أوروبي لاستعادة اللقب الغائب موسمين

- بيراميدز: القوة الضاربة باقية للبحث عن أول بطولة محلية

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- المتحدة.. تطلق «إكسترا لايف» وتستعد لـ«القاهرة الإخبارية»: تبث رسميا 1 نوفمبر

- آلية العمل تعتمد على السرعة والمصداقية ونقل الصورة بكل أبعادها

- إطلاق قناتين صوتيتين باللغتين العربية والإنجليزية

- تضم القناة موقعا إلكترونيا وصفحات على مواقع «السوشيال ميديا»

- المخدرات عدو قاتل.. والمواجهة تبدأ بحملة من «الإعلام الواعي»

- «الدوم» يعود من جديد للبحث عن المواهب والانطلاق 20 أكتوبر من المدينة الباسلة

- فتح باب التقديم في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.. و«الطاهري»: راجعين تاني

- دراما الشتاء تنطلق على الشاشات بـ «عمرو عبدالجليل» و«فتحي عبدالوهاب»