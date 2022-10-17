إشادة واسعة من «extra news» بتغطية «الوطن» لقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

قال الإعلامي باسم طبانة مقدم برنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، إنَّ هناك اهتمام على مدار الأيام الماضية بحدث كبير ينتظره المصريون وهو انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، متابعًا أنَّ «جريدة الوطن أبرزت اهتمام الإعلاميين العرب والمختصين والمهتمين بصناعة الإعلام بالانطلاق المنتظر لهذه القناة العالمية القاهرة الإخبارية، التي ستكون صوت وعاصمة الخبر، ليس في مصر فقط لكن أيضًا بالعالم العربي والشرق الأوسط».

اهتمام دولي بانطلاق القاهرة الإخبارية بالتزامن مع «27 COP»

وأكمل «طبانة» أنَّ إعلان انطلاق قناة القاهرة الإخبارية بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ «27 COP»، حصل على اهتمام كبير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، متابعًا أنَّه «في موضوع حمل عنوان قالوا عن القاهرة الإخبارية تجربة إقليمية فريدة.. وعودة للريادة الإعلامية، أشارت الوطن إلى إشادة محمود القط عضو مجلس الشيوخ بالاستعداد للانطلاق قناة القاهرة الإخبارية، والذي جاء بتوقيت مهم جدًا، نحتاج فيه جميعًا إلى منصة إخبارية بحجم هذه القناة، التي يقودها الإعلامي الأستاذ أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

ولفت مذيع برنامج «هذا الصباح» إلى موضوع بعنوان «تزامنًا مع قمة المناخ... إطلاق القاهرة الإخبارية خلال أيام: إعلام يليق بـجمهورية جديدة»، بملف جريدة «الوطن» عن القاهرة الإخبارية، جاء فيه أنَّه بوعي واقتدار تواصل الشركة المتحدة بناء منظومة إعلامية بأطر إقليمية ودولية ترسخ من خلالها الريادة المصرية المستحقة للإعلام العربي، متابعًا «كما أشادت الوطن عبر موقعها إلى انتشار مراسلي قناة القاهرة الإخبارية بكل مكان وبالعديد من مختلف عواصم العالم، من أجل نقل الخبر من قلب الحدث لحظة بلحظة وأول بأول».

وتابع أنَّ قناة القاهرة الإخبارية تمتلك شبكة كبيرة جدًا بمدن عديدة وخاصة امدن الدول المحورية بالعالم مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا والسودان وفلسطين... وغيرها، وقد تكون الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المراسلين.

موضوعات متميزة بملف «الوطن» عن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

كما لفت «طبانة» إلى موضوع آخر بملف جريدة «الوطن» تحت عنوان «خبراء إعلام يضعون أولويات القاهرة الإخبارية: نقل قضايا مصر باحترافية والتصدي للشائعات»، إذ تناولت «الوطن» رأي الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق وأيضًا الدكتور حسن عماد مكاوي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والعديد من الأكاديميين المختصين، الذين أكّدوا أنَّ القناة ستكون صاحبة رسالة واضحة، كما أنَّها ستسهم في ضبط المشهد الإعلامي وإعادة توازن المشهد مع التقليل من الفوضى التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

آراء الصحفيين العرب عن القناة الوليدة

وأشاد «طبانة» بموضوع آخر بملف «الوطن» جاء بعنوان «إعلاميون عرب: العالم سيرى المنطقة ويسمع صوتها من القاهرة الإخبارية بلسان إعلامي مبين»، ونقلت الجريدة انتظار الإعلاميين العرب من السعودية وفلسطين والأردن وغيرها انطلاق قناة القاهرة الإخبارية بصيغتها الإقليمية تزامنًا مع انطلاق مؤتمر المناخ COP 27، لكي تمنح القاهرة منبرًا مهمًا تستطيع من خلاله أن تخاطب العالم اجمع، ويصبح لها تأثيرها الذي يليق بها على مستوى العالم.

واستطرد أنَّ ملف «الوطن» تضمن العديد من الموضوعات الهامة جدًا عن قناة القاهرة الإخبارية منها موضوع جاء بعنوان «نقيب الإعلاميين: التخطيط الجيد واضح، بداية من اختيار اسم القاهرة الإخبارية وصولًا للمراسلين»، إذ قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، كما أوضحت «الوطن» أنَّ قناة القاهرة الإخبارية ستولد عملاقة وتمّ التخطيط لتدشينها تخطيطًا جيدًا، كما أنَّه متفائل بما ستحدثه القناة من أثر على مستوى الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.

كما نوه مذيع «extra news» إلى عن موضوع آخر بملف «الوطن» جاء تحت عنوان «القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر بتوقيت أم الدنيا.. صوت مصر يصل للعالم، لافتًا إلى إشارة الجريدة إلى شعار القناة «هنا القاهرة عاصمة الخبر»، في خطوة تستهدف ترسيخ الريادة الإعلامية في مصر في محيطها العربي والإقليمي من جديد، كما لفت إلى استعراض «الوطن» معلومات مختلفة عن عدد من كبار الإعلاميين الذين انضموا لقناة القاهرة الإخبارية منهم الإعلامي الكبير جمال عنايات.

وأشار إلى ما نشرته الجريدة حول الإعلامي حساني بشير، ونشرها حديث مجدي البدوي رئيس نقابة العاملين بالصحافة الذي أكّد أنَّ قناة القاهرة الإخبارية منارة جديدة للإعلام المصري، منوها إلى حديث النائب محمود القط أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ الذي أشاد بالقاهرة الإخبارية باعتبارها خطوة مهمة لعودة الريادة الإعلامية المصرية.

وتابع أنَّ «الوطن» نشرت حوارًا للدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية أكّد خلاله أنَّها صوت جديد ومنبر إعلامي مستنير لمصر، مشددًا على أنَّ قرار إنشاء قناة إخبارية بهذا الحجم هو أمر هام جدًا، لافتًا إلى نشر موقع «الوطن» عن الأستاذ أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توضيحه على اعتماد القناة على كوادر مصرية لديهم من الخبرات بالقنوات الدولية، ووعد بالاجتهاد والعمل لحجز موقعها بالمنافسة منذ يومها الأول بالعمل.

«extra news» تبرز إشادتها بجريدة الوطن

وذكر «طبانة» إشارة جريدة «الوطن» إلى إشادة فضائية «extra news» بملف الوطن عن الاحتفاء بقرب انطلاق القاهرة الإخبارية، لافتًا إلى تناول الجريدة تصريحات نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب أن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية تأكّيد لريادة مصر الإعلامية، منوهًا إلى أهمية موضوع تناولته الجريدة بعنوان «خبراء إعلام عن «القاهرة الإخبارية» تحافظ على الهوية المصرية، وتصريحات لبعض الفنانين عن انطلاق القناة كتصريحات الفنانة هالة صدقي والتي أكدت ان مصر تملك كوادر بشرية عظيمة.

وقال إنَّ جريدة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني أعلنت موعد انطلاق البث التجريبي لقناة «extra live»، ضمن خطة التطوير والازدهار الذي يشهده قطاع الخدمات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كي تكون أحدث القنوات بالقطاع الذي يترأسه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مشيدًا باهتمام «الوطن» بما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قناة القاهرة الإخبارية وخاصة تطبيق «فيسبوك»، إذ نشرت العديد من الموضوعات منها تردد قناة القاهرة الإخبارية من أجل تعريف المواطنين بالبث الخاص بالقناة، كما نشرت الصحيفة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» حديث الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة الذي أكد أنَّ فرص النجاح متاحة بقوة للقناة المنتظرة، كما نشرت الصحيفة تصريحات للإعلامي السعودي عماد المديفر الذي أكّد أن القناة ستكون صوت القاهرة بالكامل وليس القاهرة فقط.