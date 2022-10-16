«إكسترا نيوز» تشيد باحتفاء «الوطن» بقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

أشادت «Extra news»، باحتفاء جريدة «الوطن»، بقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية عبر جميع منصاتها الصحفية الورقية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك، إذ ذكرت القناة، أن «الوطن» نشرت ملفًا عن قناة القاهرة الإخبارية في عددها الورقي، وثبتت بانر دعائي عن القناة في مكان مميز على الصفحة الرئيسية بالموقع الإلكتروني.

الوطن تفرد مساحة لـ «القاهرة الإخبارية»

أوضحت «extra news»، أن «الوطن» نشرت عشرات المتابعات المكتوبة على الموقع، فضلًا عن نشر عددًا من الانفوجرافات على فيس بوك، بالإضافة إلى مشاركة جميع البروموهات، التي صدرت عن القناة، فضلًا عن نشر الموقع الإلكتروني، عددًا كبير من المتابعات وتحت عنوان «قالوا عن القاهرة الإخبارية .. تجربة إقليمية فريدة وعودة للريادة الإعلامية» نقلت الوطن أراء عددًا من الإعلاميين في إطلاق القناة.

احتفاء وترحيب بقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

رصدت «الوطن»، أيضًا، أراء عدد كبير من الخبراء الذين أشادوا بحرفية التخطيط، واختيار الكوادر الإعلامية المتميزة التي تتمتع بخبرات ومهارات كبيرة، كما نشرت صفحة الوطن فيس بوك، تردد قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدة أن توقيت انطلاقها مهمة للغاية، وأن القناة ستكون صوت المنطقة بالكامل.