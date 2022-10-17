القبض على المتهمين باختطاف شخص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الدخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص اختطفوا شخص وسيارته بشارع ثروت بمنطقة الجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية، بورود إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد دكتور حسن دكرورى مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بأنه شاهد بعض الأشخاص يستقلون سيارة ماركة، ونزلوا من السيارة خاصتهم وتعدوا بالضرب على قائد سيارة أخرى ووضعوه بالمقعد الخلفي لسيارته واستولوا عليه وفروا هاربين بالسيارتين، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.

وتشكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وانتقل رجال الشرطة برئاسة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ؛ للتأكد من صحة الواقعة، وبعمل التحريات الأولية برئاسة الرائد أحمد الأبيض معاون المباحث، تبين وجود مشاجرة وخطف شخص بشارع ثروت بالجيزة.

ضبط كمية من المخدرات

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم صاحب معرض سيارات بالقاهرة، وحدد رجال الشرطة مكان اختبائهم وتم القبض عليهم بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبمواجهة المتهمين تبين أن المجني عليه استأجر من المتهم الأول صاحب المعرض سيارتين، ولم يقم بدفع قيمة إيجار السيارة الأولة وإرجاعها.

كما ضبط رجال الشرطة كمية من المواد المخدرة داخل السيارة الثانية وتم التحفظ عليها، فقام المتهم الأول بتحديد مكان المجني عليه من خلال موقع وتحركات المجني عليه فاتفق مع الثاني والثالث على ارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم الثالث والسيارتين المشار إليهما وصحبته المجني عليه مصاب بكدمات بالوجه من الناحية اليسرى وأخرى في الصدر من الناحية اليمني، وبمواجهتهما أيدا الأقوال ذاتها، واتخذت ال‘جراءات القانونية اللازمة في الواقعة.