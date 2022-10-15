تفاصيل القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية في 15 مايو

شنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 5 هاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية ومخدرات، وتم تحرير محضر، وخضع المتهمون لجلسات تحقيق أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، 15 يومًا، واستكمال الإجراءات القانونية.

فقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

ترجع بداية التفاصيل عندما خرجت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو جنوب القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بنطاق الدائرة، وضبط الخارجين عن القانون، ليتمكنوا من ضبط كلا من: «عبد الحكيم ج ع ي» المطلوب في القضية التي تحمل رقم 4556 لسنة 2022 جنح 15 مايو (تموين)، و«أحمد م ا ع» المطلوب في القضية التي تحمل رقم 4574 لسنة 2022 جنح مايو (مخدرات)، و«محمد أ ي ع» المطلوب في القضية التي تحمل رقم 4575 لسنة 2022 جنايات مايو (مخدرات)، و«محمد س أ ع» المطلوب في القضية التي تحمل رقم 3620 لسنة 2022 جنايات مايو (حكم مايو)، و«عاصم م م ع» المطلوب في القضية التي تحمل رقم 3498 لسنة 2022 جنايات مايو (حكم مايو).

الرأي القانوني والعقوبة المتوقعة

وعن اتخاذ الاجراءات القانونية المتوقعة للمتهمين الهاربين والخارجين عن القانون، قال أحمد عزت المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الأشخاص الهاربين من الأحكام، يتساقطون كأوراق الشجر في فخ الأجهزة الأمنية، وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528 تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».