راكبو دراجات يروجون لقمة المناخ «كوب 27» بـرحلة إلى شرم الشيخ

ثلاثشباب مصريين يعشقون ركوب الدراجات، وولفجانج هوهمان الألماني مالك متجر دراجات في الإمارات العربية المتحدة، قرروا جميعا السفر بالدراجات من القاهرة إلى شرم الشيخ إذ ستعقد قمة المناخ «كوب 27» هناك في الشهر القادم، بحسب موقع «ذا ناشيونال» اليوم.

رحلة «دراجات كوب27» ستبدأ في السبت المقبل

رحلة «دراجات كوب27» التي ستبدأ في السبت المقبل، تهدف إلى نشر الوعي بشأن الاستدامة البيئية، بجانب بناء رابط مع قمة المناخ «كوب 28» والتي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيقوم بالرحلة يوسف أحمد، منظم الحدث، و جلال زكري هاوي ركوب الدراجات، والسفير المتقاعد محمد عليوة، وأخيرا هوهمان الألماني، إذ سيسيرون بالدراجات مسافة تصل إلى 655 كيلو مترا.

ووفق الموقع، ستتحرك المجموعة من الجامعة الألمانية الدولية في «العاصمة الإدارية»، التي تبعد 35 كيلو مترا شرق القاهرة، متجهين إلى مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في يوم 27 أكتوبر، حسب مخطط راكبي الدراجات.

تعتبر قمة المناخ «كوب 27» حدث صديق للبيئة وأن مبادرة الدراجات تروج لـثلاث حملات بيئية توعوية، بحسب حديث راكب الدراجات يوسف أحمد :«أولا لا قمامة، ثانيا كن نشيطا، ثالثا خلق الوعي بأهمية الموارد».

وسيغطي أول يوم مسافة قدرها 97 كيلو مترا، إذ تبدأ من العاصمة الإدارية وصولا إلى مدينة السويس على البحر الأحمر.

رحلة الشباب ستنتهي بمدينة شرم الشيخ

أما عن اليوم الثاني فسوف يغطي 109 كيلو مترات تنتهي بالوصول إلى رأس سدر شرق خليج السويس، ثم يتبعه رحلة قدرها 205 كيلو مترات في اليوم الثالث متجهة إلى دير سانت كاترين عند سفح جبل سيناء، حيث ستأخذ المجموعة اليوم الرابع راحة، قبل السير بالدراجات 132 كيلو مترا في اليوم الخامس إلى مدينة دهب المطلة على خليج العقبة، وأخيرا رحلة قدرها 94 كيلو مترا لتنتهي الجولة في مدينة شرم الشيخ في اليوم السادس.

وحصل راكب الدراجات يوسف على فكرة «ركوب دراجات كوب 27» منذ 6 أشهر، ويخطط لتنظيم حدث أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة في نسخة قمة المناخ القادمة «كوب 28».

يذكر أن قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»، والتي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ تبدأ فاعلياتها بداية من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر نفسه.