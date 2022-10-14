سعر كرتونة البيض اليوم في المحال التجارية

استمر سعر طبق وكرتونة البيض كما هو دون تغيير بعد الارتفاع الذي حققه الثلاثاء الماضي، إثر زيادة أسعار الأعلاف في الأسواق بزيادة للطن وصلت إلى 350 جنيه.

ومع اهتمام الناس بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق، خاصة مع بداية الدراسة وحرص الآباء والأمهات على تغذية أطفالهم وتناول وجبات متكاملة لزيادة تركيزهم، نعرض فيما يلي أبرز الأسعار بالأسواق، وفقا لتصريح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في لـ «الوطن»، وجاء سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة، على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

تراوحت أسعار البيض اليوم ما بين 69 و70 جنيهًا للأبيض، فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 73 جنيهًا، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق ما بين 75 جنيهًا و80 جنيهًا.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات في المحال التجارية، وتباينت أسعار البيض في المحلات التجارية في المناطق الشعبية، ووصل سعر البيضة الواحدة في بعض المناطق الشعبية إلى 2.35 و2.60 جنيه، كما وصل سعر طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة إلى 79 جنيهًا، ويباع الطبق المكون من 30 بيضة من البيض الأبيض بنحو 76 جنيهًا.

وفيما يلي نعرض أسعار البيض أيضًا في سلاسل المحلات التجارية الكبرى:

- تُباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 32 جنيهًا.

- يباع سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 15 بيضة بسعر يصل إلى نحو 49 جنيهًا.

- يصل سعر كرتونة البيض المكونة من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 95 و130 جنيهًا.