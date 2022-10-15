سعر كرتونة البيض اليوم السبت 15-10-2022 في مصر

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، تفاصيل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت، مشيرا إلى أن الأسعار لم تتغير منذ عدة أيام ومنذ الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف.

ويكثر الاهتمام بـ سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق، خاصة أنها مصدر للبروتين الهام لصحة الإنسان وانخفاض أسعاره مقارنة بالبروتين الموجود في اللحوم الحمراء والبيضاء.

ونعرض فيما يلي أبرز الأسعار بالأسواق، وفقا لتصريح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في لـ «الوطن»، وجاء سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر كما يلي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

تراوحت أسعار البيض الأبيض اليوم ما بين 69 و70 جنيهًا

فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 73 جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق ما بين 75 جنيهًا و80 جنيهًا.

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 76 جنيها.

– وانخفض سع كرتونة البيض الأحمر إلى 78 جنيها.

– بينما تراجع سعر كرتونة البيض البلدي في المحلات إلى 71 جنيها، والـ 3 بيضات بـ 10 جنيهات.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات في المحال التجارية

ووصل سعر البيضة الواحدة في بعض المناطق الشعبية إلى 2.35 و2.60 جنيه

كما وصل سعر طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة إلى 79 جنيهًا

ويباع الطبق المكون من 30 بيضة من البيض الأبيض بنحو 76 جنيهًا.

- تُباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 32 جنيهًا.

- يباع سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 15 بيضة بسعر يصل إلى نحو 49 جنيهًا.

- يصل سعر كرتونة البيض المكونة من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 95 و130 جنيهًا.