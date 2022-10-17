أماكن عرض فيلم Halloween Ends بالسينمات.. أحداث مخيفة

تعرض السينمات المصرية فيلم Halloween Ends خلال الأسبوع الجاري، وتدور أحداثه حول رحلة مايكل مايرز ولوري ستورد، في تكملة للأجزاء السابقة، إذ يصبح كل شيء على وشك الانتهاء في هذا الجزء.

فريق عمل فيلم Halloween Ends

أبطال الفيلم جيمي لي كورتيس، جودي جرير، نيك كاسل، كايل ريتشاردز، ويل باتون، أندي ماتيشاك، والمخرج ديفيد جوردون جرين، ومن تأليف جون كاربنتر وديفيد جوردون جرين وديبرا هيل.

أماكن عرض فيلم Halloween Ends

يُعرض فيلم Halloween Ends في سينمات جالكسي المنيل، سينما بوينت 90، سينما جراند الغردقة، سينما أركان، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما آيماكس بلازا، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90 MX4D، سينما بندر المعادي، سينما مدينتي، سينما جولف سيتي، سينما كايرو فيستفال، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما سي سينما أمير، سينما الماسة، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما داندي مول، سينما داون تاون، سينما فوكس مول مصر، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سان ستيفانو مول

وتعرض السينمات المصرية فيلم الرعب Smile، وتدور أحداث الفيلم حول الطبيبة روز كوتر التي تبدأ في مواجهة الحوادث المخيفة التي لا يمكنها تفسيرها بعد مشاهدتها لحادثة غريبة لمريضة، وتجد نفسها في مواجهة ماضيها المزعج وواقع جديد أيضا مرعب، وأبطال الفيلم هم سوزي باكون، جيسي تي. أوشر، كايل جالنر، كيتلين ستاسي، من إخراج وتأليف باركر فين.