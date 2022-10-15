4 أفلام مصرية تشارك في المسابقة الرسمية بـ«أيام قرطاج السينمائي»

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة، بالدورة الـ33 من المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 12 فيلما، ويترأس المخرج المغربي محمد عبدالرحمان تازي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة.

وتشارك مصر في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بفيلمي «ميكروباص» للمخرجة ماجي كمال، و«كيبر» للمخرج أحمد عبد السلام، كما تتواجد تونس بفيلمي «آخر يوم للشمس» إخراج قيس الماجري و«رحلة» للمخرج جميل النجار.

وتتسع قائمة الأفلام لتشمل: «فلسطين 87» إخراج بلال الخطيب (فلسطين)، «المجموعة» إخراج لوسيان بورجايلي (لبنان)، «هيبنوتيزيا» إخراج مروان الاخضر حمينة (الجزائر)، «ريح الجنوب» إخراج أزفيدو ليسينو (الموزنبيق)، «أستال» إخراج سي رماتا تولاي (السنيغال)، «بارجي» إخراج ديان وايز (جنوب افريقي)، «قضية لشبونة» إخراج هوجي فورتونا (أنجولا)، ومن المغرب يشارك فيلم «لعبة الأطفال» إخراج ريم مجدي.

«شرف» يمثل المشاركة المصرية في مسابقة «قرطاج» الرسمية

ومن 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ينافس الفيلم المصري «شرف» للمخرج سمير نصر على جوائز المسابقة، والتي تضم أفلام «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري، وهو العمل الذي اختارته تونس لتمثيلها في مسابقة أوسكار فئة أفضل فيلم عالمي بنسختها الـ 95، ولا يعد الفيلم التونسي الوحيد في المسابقة التي تضم فيلم «وحلة» للمخرج نادر الرحموني.

ومن الجزائر يشارك فيلم «ما بعد الحياة» إخراج أنيس جاد، وتتسع الثائمة لتشمل: «الثائرون» إخراج أميل شجيفي (تنزانيا)، «أنظر إلى النجوم» إخراج دافيد كونستانتين (جزر الموريس)، «جراح الطفولة» إخراج موسى سان يابسا (السينغال)، «وراء الباب» إخراج مانع عدي (العراق)، «معبد الفرح» إخراج جان أودوتان (البينين)، «الطريق» إخراج عبد الحميد عبد اللطيف (سوريا)، «العبد» إخراج عبد الإله الجوهري (المغرب)، «قسم الرسل» إخراج سايدو بوندوان (بوركينافاسو).

«إدريس» يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة

كما سبق وأعلن المخرج المصري أمير الشناوي مشاركته في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة والتي تضم 8 أفلام، بفيلمه «إدريس»، الذي عرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وتتولى المنتجة والمخرجة ماري كليمونس آندريامنتا بايس رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.