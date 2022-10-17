انطلاق المؤتمر السنوي الأول لـ«العلوم الإنسانية» بجامعة بنها 19 أكتوبر

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، بالتعاون مـع مجلة بنها للعلـوم الإنسانية، المؤتمر السنوي الأول في مجال العلوم الإنسانية خـلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمـال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحـوث.

تبني مفاهيم الابتكار والإبداع

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الدولة المصرية بشتى مؤسساتها الأكاديمية والبحثية حريصة على تبني مفهوم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمي وسخرت في سبيل ذلك الموارد المالية والبشرية، وأصبح الابتكار والبحث العلمي من ركائز الاقتصاد القومي المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى لإبراز تطور العلوم الإنسانية وتقدمها في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، والسعي إلى تعزيز دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

محاور مؤتمر جامعة بنها للعلوم الإنسانية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور وهي العلوم التجارية والاقتصادية، والعلوم القانونية، وعلوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، والدراسات الأدبية واللغوية، وعلوم التربية الرياضية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، والتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبـد الحق، عميدة كلية التربية السابق ومقـرر المؤتمر، أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر ستنشر في مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.