عميد كلية طب «كييل» بإنجلترا يزور جامعة بنها الأهلية

وصف الدكتور نيكولاس روبرت عميد كلية الطب بجامعة كييل بإنجلترا مشروع جامعة بنها الأهلية، والتي دخلت الخدمة في العام الدراسي الحالي بأنها صرح جبار جرى إنشاؤه ودخوله الخدمة في وقت قياسي مشيدا بسرعة إنجاز هذا الصرح.

جاء ذلك خلال زيارة عميد طب كييل بإنجلترا لمقر جامعة بنها الأهلية بالعبور، إذ كان في استقباله الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها الدكتور حسام عبد العظيم المشرف على كلية طب بنها الأهلية، الدكتور محمد سعيد المشرف علي كلية الهندسة، الدكتورة نسرين إبراهيم منسق الزيارة والدكتور سامح زكي أستاذ الأطفال ببنها وإنجلترا.

لقاء مفتوح مع طلاب طب جامعة بنها الأهلية

وتضمنت الزيارة كلية الطب بالجامعة الأهلية والمعامل المركزية ومعامل الكمبيوتر ومسرح الجامعة، والتقي بطلاب كلية الطب في لقاء مفتوح معهم.

وكان الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، استقبل عميد كلية طب كييل بانجلترا بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي والدكتور محمود المغربي نواب رئيس الجامعة ضمن زيارته لكلية طب بنها للترتيب للشراكة والتعاون مع جامعة Keele بإنجلترا، وأيضا مناقشة آخر المستجدات العلمية في مجال الخلايا الجذعية.

وألقى البروفيسور نيكولاس روبرت عميد كلية الطب بجامعة كييل، والأستاذ الزائر بكلية طب بنها محاضرة بكلية طب بنها بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية والدكتورة نرمين عدلي والدكتور هشام رشيد والدكتورة رشا شاكر وكلاء كلية الطب وعددا من أساتذة وطلاب الكلية.