بدء فعاليات الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني

انطلقت منذ قليل فعاليات الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض ما تمّ تلقيه من ترشيحات المشاركين خلال جلسات الحوار من الجهات المتعددة، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لبدء الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

حالة انعقاد دائم

جاء ذلك تطبيقا لقرار المجلس في اجتماعه الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالًا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

مقترحات الأمانة الفنية

ومن المقرر أنَّ يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار الوطني من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.