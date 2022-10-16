أميرة صابر: اجتماعات «أمناء الحوار الوطني» تستمر ساعات طويلة لاستيعاب كل الآراء

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك انفراجة سياسية جادة جدا، ورغبة حقيقية في التنمية السياسية، مشيرةً إلى أن الحوار الوطني يشرك الرأي الآخر ويفسح المجال للمعارضة، وبالتالي يجب الحديث من منطلق أرضية صلبة للحوار، وأن يكون هناك ضمانات حقيقية بألا يُمس الرأي الآخر بتقييد ما، مشيرة إلى أن اجتماعات مجلس الأمناء تستمر ساعات طويلة لاستيعاب كل الآراء.

حلحلة ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي

وأضافت صابر خلال حوارها، مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»: «بالنسبة للإفراجات، فنحن بصدد فصل جديد في الحياة السياسية المصرية، إذ جرت حلحلة هذا الملف، وأصبحنا نشهد خروج دفعات باستمرار».

تثمين الإفراج عن المحبوسين

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «أثمن الإفراجات وأعرف أن الزملاء في لجنة العفو الرئاسي يعملون على قدم وساق لأننا نتحدث عن قضية مهمة جدا تعني الجميع، والتنسيقية لها دور مهم جدا، وهناك أيضا قضية الدمج وأن يعود المفرج عنهم لحياتهم بشكل طبيعي».

وأوضحت عضو الحوار الوطني: «المراقب لجلسات مجلس الأمناء يجد أنها تمتد ساعات طويلة جدا، والسبب الرئيسي في ذلك هو البحث عن توافق؛ فهناك آراء مختلفة ومتباينة كثيرة جدا وهذا أمر صعب إذ لا تقل أي جلسة عن 6 ساعات بسبب الرأي والرأي الآخر».

وواصلت أن هناك حاجة إلى الرأي الآخر دائما على طاولة صنع القرار، فهناك مساحات في حاجة إلى التوسع، مشيرةً إلى أن التنسيقية نموذج في الحوار، إذ يجري التعاون بين أطياف مختلفة من الأحزاب، والتطرق إلى السياسات الأفضل للتطبيق بصرف النظر عن هوية الحزب التي يخرج بها.