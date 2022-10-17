رئيس حزب الحرية: المؤتمر الاقتصادي يقدم حلولا لتداعيات الأزمة العالمية

قال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، يضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الجمهورية الجديدة لتجاوز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الحاضر والمستقبل، وبصفة خاصة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار الوقود والسلع الغذائية الاستراتيجية؛ بما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري في تصريحات صحفية، أن المؤتمر الاقتصادي الذي يشارك فيه على مدار ثلاثة أيام خبراء ومتخصصين بمجال الاقتصاد، فضلا عن رجال أعمال ومستثمرين، سيكون هدفه الرئيسي وضع خطة قصيرة الأجل، وأخرى طويلة المدى، وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، وسرعة تدفقات النقد الأجنبي، وحل دائم لمشاكل المستثمرين والمصدرين والمستوردين، فضلا عن مشاكل الإنتاج الحيواني والداجني، وتقديم إجراءات تحفيزية لقطاع الصناعة الذي يعتبر قاطرة الاقتصاد، وتوطين الصناعات التكنولوجية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في المشروعات المختلفة، إذ توجد في مصر فرص استثمارية كبيرة تحتاج إلى رأس المال المحلي والأجنبي.

المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة للحوار بين الحكومة والخبراء

وأوضح ممدوح محمد محمود أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة جيدة للحوار المباشر بين الحكومة وجميع الخبراء والمتخصصين من جميع الجهات المعنية، ويجري طرح كل وجهات النظر بمختلف اتجاهاتها، وأمام جميع المشاركين هدف واحد هو نهضة الاقتصاد المصري والانطلاق نحو المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تتيح الفرصة أمام جميع المصريين للتعرف على التحديات وخطة عمل الدولة، فضلا عن عرض السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية والدين العام، والسياسات النقدية وأزمة التضخم غير المسبوقة التي يعاني منها العالم، موضحا أن المؤتمر يكون فرصة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص بالمشروعات القومية الكبرى، وتطوير شامل لأداء البورصة.