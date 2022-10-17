شريف رمزي يعلن خضوع شقيقة صلاح إلى عملية جراحية كبيرة غدا

أعلن الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوع شقيقة المنتج صلاح رمزي إلى عملية جراحية كبيرة، غدا، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

ونشر شريف رمزي صورة لشقيقة وعلق عليها قائلا: «صلاح أخويا حيعمل عملية كبيرة بكرة، إن شاء الله، أرجو الدعاء من الجميع».

تدهور حالة صلاح رمزي

ولا تزال الحالة الصحية للمنتج صلاح رمزي غير مستقرة إذ دخل في غيبوبة، منذ أشهر، ويوجد حاليا داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مرض شقيقه صلاح وكتب قائلا: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء».