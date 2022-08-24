شريف رمزي يناشد جمهوره أداء عمرة لشقيقه: فقد النطق والحركة

ناشد الفنان شريف رمزي، متابعيه الموجودين في المملكة العربية السعودية، حاليًا، أداء العمرة لشقيقه المنتج صلاح رمزي، الذي يمكث في العناية المركزة، منذ بداية شهر أغسطس الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب الفنان شريف رمزي، عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أرجو من أي حد متواجد في السعودية لأداء عمرة أو ذاهب قريبًا، أنّ يتكرم بأداء عمرة لأخي صلاح رمزي بنية الشفاء والمغفرة بإذن الله تعالى، جعلها الله في ميزان حسناتكم».

صلاح رمزي يفقد الحركة والنطق

وكان المنتج صلاح رمزي أصيب بوعكة صحية مفاجئة، مطلع شهر أغسطس الجاري، ومازال داخل غرفة العناية المركزة، حيث كشف شريف رمزي عن تطورات الحالة الصحية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ حالته حرجة للغاية، لأنه فقد النطق والحركة، وهو في غيبوبة حاليًا.

وحرص عدد كبير من الفنانين على دعم المنتج صلاح رمزي، في هذه المحنة الصحية التي ألمت به بشكلٍ مفاجئ دون سابق إنذار، من أبرزهم هشام ماجد ودنيا سمير غانم، لطيفة، دينا فؤاد، ليلى زاهر، هشام جمال، ريم العدل.

وأعربت المنتجة شهد رمزي عن أملها في أنّ يسترد شقيقها صلاح رمزي عافيته ويتماثل للشفاء وأنّ يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب القلب والروح».