شريف رمزي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه: «صعبة وحرجة جدا»

كشف الفنان شريف رمزي، تطورات الحالة الصحية لشقيقة المنتج صلاح رمزي، والذي تعرض لأزمة صحية شديدة بداية شهر أغسطس الحالي، دخل بسببها العناية المركزة.

وقال شريف رمزي في تصريحات لـ«الوطن»: «للأسف حالة صلاح لم تتحسن والوضع الصحي له صعب وحرج جدا، ولم تشهد أي تحسن بل الوضع يزداد سوءًا، وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يمر من هذه الأزمة الصحية الشديدة على خير».

شريف رمزي يطالب جمهوره بالسعودية أداء عمرة لشقيقه

وطالب الفنان شريف رمزي، أمس عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» متابعيه الموجودين في المملكة العربية السعودية، حاليًا، أداء العمرة لشقيقه المنتج صلاح رمزي، والذي تزداد حالته الصحية سوء منذ تعرضة لأزمة صحية من أول الشهر الحالي.

وكتب رمزي: «أرجو من أي حد متواجد في السعودية لأداء عمرة أو ذاهب قريبًا، أنّ يتكرم بأداء عمرة لأخي صلاح رمزي بنية الشفاء والمغفرة بإذن الله تعالى، جعلها الله في ميزان حسناتكم».

شريف رمزي يعلن مرض شقيقه

و أعلن الفنان شريف رمزي، بداية الشهر الحالي عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام مرض شقيقة صلاح وكتب قائلا: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء»

واضاف شريف رمزي في منشور آخر قائلا: «ربنا يشفيك يا صلاح ويقومك بألف سلامة يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بألف صحة يا صلاح يا ابن ليلى آمين، أرجو الدعاء لصلاح رمزي في صلواتكم».