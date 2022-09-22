كواليس اللقاء الأخير بين الفنان شريف رمزي والراحل هشام سليم.. «كنا هنسافر»

كشف الفنان شريف رمزي، تفاصيل آخر مقابلة تمت بينه وبين الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان لمدة عامين، وجرى دفن جثمانه اليوم، منذ ساعات قليلة ماضية، بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه قام بزيارة هشام سليم، منذ أيام قليلة، وكان في تحسن وغادر المستشفى، منذ أسبوع تقريبا، ودار حوار بينهما حول عودته للفن، والعمل على أفلام جديدة، وأنهما سيتوجهان إلى الجونة.

أوضح أنه تفاجأ بخبر الوفاة، وأن جيل الفن العظيم يرحلون كلهم، مضيفا «هشام سليم عمرنا مش هنلاقي زي مرة تانية، وقيمته لا تعوض».

وزيرة الثقافة تنعى هشام سليم

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنان هشام سليم، الذي غيبه الموت صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر، قائلة إن الراحل قدم العديد من الأعمال الجادة والوطنية التي كان لها تأثيرها على الجمهور سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون.

وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

هنا شيحة تنعى هشام سليم

ونعت الفنانة هنا شيحة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «لا إله إلا الله.. خبر مؤلم جدا رحيلك.. كل من عليها فانِ .. بس الوجع بيكون كبير لما اللي بيرحل بيكون من الناس اللي شكلت حبك للفن وكبرت وهو موجود وجاتلك الفرصة للعمل معاه.. إن لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي للأسرة والمحبين في كل أنحاء العالم».