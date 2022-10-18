«الذهب العالمي»: المعدن الأصفر أفضل الأصول في 2022.. والخطر من الدولار

قال مجلس الذهب العالمي، إن المعدن الأصفر تفوق على معظم الأصول الرئيسية حتى الآن في عام 2022، رغم ما يشكوه بعض المستثمرين من أن أداء الذهب يجب أن يكون أقوى بكثير بالنظر إلى التضخم المرتفع لعدة عقود في جميع أنحاء العالم.

التوترات الجيوسياسية دعمت صعود الذهب

وقال رئيس البحوث بمجلس الذهب العالمي، خوان كارلوس أرتيجاس، إن أداء الذهب أفضل بكثير من أداء السندات المرتبطة بالتضخم في كل من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وأنه في عام 2022، كان المعدن مدعومًا بمزيد من المخاطر وعدم اليقين، والتوترات الجيوسياسية.

أسعار الفائدة والدولار خطران

وأضاف في مذكرة بحثية على موقع «المجلس»، أن كلاً من أسعار الفائدة والدولار لا يزالان يشكلان مخاطر على الذهب، وأنه على الرغم من البداية البطيئة، إلا أن البنوك المركزية تصرفت بحزم للحد من ارتفاع التضخم، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع 75 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، مما رفع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية إلى 3.25%، وبالمثل، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس إضافية والبنك الوطني السويسري بمقدار 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذوها.

تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة

ولفت مجلس الذهب العالمي، إلى أنه رغم ذلك يظل متفائلاً بحذر نظرًا لمقدار التشديد الذي حدث حتى الآن، متوقعاً تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة، ما يسمح لبعض العوامل الداعمة الأخرى للذهب بلعب دور أكثر أهمية، وعلاوة على ذلك، تحولت المراكز في العقود الآجلة للذهب إلى صافي بيع مرة أخرى وهذا، تاريخيًا، لم يستمر طويلاً، وغالبًا ما يعني العودة في الأسابيع اللاحقة للصعود.

مخاوف الركود

ونبَّه مجلس الذهب العالمي، في مذكرته، إلى أنه في الوقت نفسه، لا يزال طلب البنوك المركزية على الذهب قوياً للغاية، ومع زيادة مخاطر الركود والجيوسياسية، قد يتحول المستثمرون إلى استراتيجيات أكثر دفاعية، بحثًا عن أصول سائلة عالية الجودة مثل الذهب لتقليل خسائر المحفظة الاستثمارية.