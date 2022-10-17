تراجع طفيف في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1112 جنيها

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم، تراجعا بشكل طفيف، بينما سجلت أسعار المعدن الأصفر على المستوى العالمي، ارتفاعا بنحو 0.78% مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في بيان رسمي، إن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف في التعاملات المسائية مقارنة بمستويات الأسعار في بداية تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت شعبة الذهب، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 «الأكثر مبيعا في مصر» بنحو جنيهين بعدما سجل في التعاملات المسائية نحو 1112 جنيها للجرام مقارنة بـ1114 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

وأضافت أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الآن 1270 جنيها مقارنة بـ 1273 جنيها في بداية التعاملات الصباحية في حين سجل عيار 18 نحو 953 جنيها مقارنة بـ 954.8 جنيه في التعاملات الصباحية.

الجنيه الذهب بـ8896 جنيها

وأكدت شعبة الذهب باتحاد الغرف والتجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 14 سجل في التعاملات الصباحية 744.7 ليثبت على ذلك في التعاملات المسائية، بينما سجل سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب من عيار 21 » في الوقت الحالي 8896 جنيها مقارنة بـ 8912 جنيها دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

أوقية الذهب ترتفع بمقدار 12 دولارا عالميا

على المستوى العالمي، شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا بقيمة 12 دولارا أمريكيا وبنسبة 0.78% مقارنة بأسعار الأمس، في الوقت الذي سجل فيه سعر أوقية الذهب نحو 1657 دولارا أمريكيا.