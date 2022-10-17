سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر.. ارتفع مع بداية التعاملات

سجل سعر جرام الذهب، اليوم السبت، للمرة الثانية ارتفاعا في البورصات العالمية، إذ استقر سعر الأوقية عند 1655 دولارًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر لنحو 1114 جنيهًا مقابل 1109 جنيهات، صباح اليوم، بفارق 5 جنيهات.

وترصد «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمات التي تنشر تطورات أسعار الذهب لحظة بلحظة، نعرض سعر جرام الذهب اليوم في محلات الصاغة، وفق النشرة السعرية لشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب اليوم

ووفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالآتي:

سعر الأوقية 1655 دولارًا.

عيار 21 بسعر 1114 جنيهًا.

عيار 24 بسعر 1273.1 جنيه.

عيار 18 بسعر 954.8 جنيه.

عيار 14 بسعر 744.7 جنيه.

الجنيه الذهب بسعر 8912 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وخلال ساعتين فقط من بداية التعاملات الصباحية في البورصات العالمية استطاع الذهب أن يحقق مكاسب جديدة، ليرتفع سعر الأوقية 5 دولارات ليسجل 1655 دولار مقابل 1650 دولارًا، صباح اليوم، بينما كسب سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات ليصبح بسعر 1114 جنيها، مقابل 1109 جنيهات في بداية المعاملات.

أما سعر جرام الذهب عيار 24، والذي يباع للمواطنين في شكل سبائك، فارتفع نحو 6.1 جنيه ليسحل 1273.1 جنيه، مقابل 1267 جنيها، بينما كسب عيار 18 نحو 3.8 جنيه في الجرام، ليباع الآن في محلات الصاغة بسعر 954.8 جنيه مقابل 951 جنيها، صباح اليوم.

وجاء العيار الأقل من حيث المكسب هو عيار 14 وهو الأحدث في الطرح في محلات الصاغة فيباع الان بسعر 741.7 جنيه مقابل 739 جنيها بفارق 2.7 جنيه، أما الرابح الأكبر في ارتفاع سعر الذهب الآن فهو الجنيه الذهب، الذي ارتفع نحو 40 جنيها في ساعتين فقط، ليباع الآن بسعر 8912 جنيها مقابل 8872 جنيها.

ويشهد سعر الذهب تذبذب واضح على المستوى العالمي أو المحلي، وذلك لعدة عوامل منها ظهور تقرير معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي تراجع لأقل من المتوقع في سبتمبر عند 8.2%، فضلا عن ارتفاع سعر الغذاء والطاقة لأعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

ووصل سعر الذهب لأعلى مستوى له في أغسطس 2020 حيث وصل سعر الأوقية لنقطة 2074.88 دولار، ويتوقع المحللين العالميين انخفاض سعر الأوقية بحلول ديسمبر 2022 عند النقطة 1675.38 دولار وفق باينات منصة «تريدينج إيكونوميكس».