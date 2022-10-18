أخبار أسيوط.. موعد اختبارات مسابقة المياه وتنفيذ قرارات إزالة

شهدت أبرز أخبار أسيوط، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والتي تضمنت إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي موعد الاختبارات التحريرية للوظائف، وطرح مزاد علني لتأجير ملعب نجيل صناعي ومحال وقاعة مناسبات، فضلا عن تنفيذ إزالات على أراضي أملاك دولة وموارد مائية وترقية 40 طبيب بكلية الطب بجامعة أسيوط.

موعد الاختبارات التحريرية بشركة المياه

وشملت أخبار أسيوط إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد موعد اجراء الاختبارات التحريرية للمنطبق عليهم الشروط في وظيفة مراقب أمن بالشركة والتي حدد لها يوم 29 أكتوبر المقبل بدء الاختبارات.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المياه، في تصريحات له، إن موعد الاختبار التحريري تم تحديده بعد الانتهاء من الفحص النهائي للملفات، ويبدء يوم السبت الموافق 29 أكتوبر حسب اللجان الواردة بالكشوف، موضحا الأماكن المختلفة لأداء الامتحان والموعد المحدد لكل لجنة من لجان المتقدمين المنطبق عليهم الشــروط، على أن يكون الاختبار بدءاً من الساعة التاسعة صباحا للسادة المتقدمين للاختبار من مراكز (أبنوب، البدارى، الفتح، ساحل سليم، أبوتيج، صدفا، الغنايم)، وفترة ثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً للسادة المتقدمين للاختبار من (منطقتي أول وثاني أسيوط، مركز أسيوط، مركز ديروط، مركز القوصية، مركز منفلوط).

تأجير محال وملعب وقاعة مناسبات بالمزاد العلني

كما تضمنت أخبار أسيوط إعلان مديرية الشباب والرياضة بأسيوط عن طرح مزايدة علنية لتأجير ملعب نجيل صناعي بمركز ديروط و13 محل بمراكز شباب أبنوب والبداري وقاعة مناسبات مركز شباب أبنوب.

وتشمل عقد مزايدة علنية عامة لتأجير ملعب النجيل الصناعي لمدة ثلاث سنوات بنظام حق الانتفاع بجلسة المزاد يوم الإثنين 24 اكتوبر المقبل بمقر النادي، وتطلب كراسة الشروط مقابل 341 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة وتامين موقت 10000 جنيه ويستكمل 10٪؜ عند الرسو.

تنفيذ 125 قرار إزالة

وشملت أخبار أسيوط ايضا أعلان محافظ أسيوط عن تنفيذ 125 قرار إزالة لتعديات علي أراضي أملاك دولة وأخري تابعة للموارد المائية، وكذلك إعلان كلية الطب بجامعة أسيوط

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له إنه تم إزالة 125 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية وأملاك ري وأراضي زراعية منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 منهم 72 حالة تعدي على مساحة 22612 متر مربع مباني و53 حالة تعدي على مساحة 800 فدان زراعة لافتا إلى تنفيذ إزالة لعدد 20 حالة تعدي بمراكز الفتح وديروط وأسيوط اليوم على مساحة 7650 متر مربع مباني و331 فدان زراعة.