بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم «ملاكي» و«كارو» بكفر الشيخ

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة «كارو» على رافد الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو برافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، ما أدى لإصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفي بلطيم النموذجي، إصابة كل من علي محمد محمد، 35 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وعبده السيد، 30 سنة، باشتباه بنزيف بالمخ وجرح بالرقبة، ومهدي صابرة سواح، 38 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، ومي عصام علي النجار، 12 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وسهام علي السيد، 38 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وشهد حسام علي، 13 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وهند حسام علي، 8 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، وشروق عصام علي، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.