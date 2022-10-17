«الزراعة»: اعتمادات من البنك المركزي بـ44 مليون دولار لإنهاء أزمة الأعلاف

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحكومة المصرية تتحمل على عاتقها تطوير القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، لافتا إلى أن القاهرة تعرضت من 2020 حتى الآن إلى أزمات كبرى يعاني منها العالم بشكل كامل، ولدينا مساحة برغم ذلك لتوفير جميع أنواع السلع.

مشروعات القطاع الداجني

وأوضح «القرش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المُذاع على فضائية «DMC»، أن هناك قرارا جمهوريا بتخصيص 9 مناطق للاستثمار في المجال الداجني، ومشروعات القطاع اختلفت تماما عما سبق، إذ حدثت مضاعفة إنتاجية أدت للوصول لاكتفاء ذاتي، وحجم الاستثمارات وصل بالقطاع إلى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة فيما يتعلق بأزمة الأعلاف اتخذت إجراءات منها فتح اعتمادات من البنك المركزي بـ44 مليون دولار وتخصيص كوتة دولارية لاعتمادات خاصة بالذرة وفول الصويا.

إمدادات بـ122 ألف طن فول صويا

وأشار القرش إلى أنه جرى السماح بدخول 122 ألف طن من فول الصويا للبلاد خلال الساعات القليلة الماضية، ومجلس الوزراء نسق لدخول الكميات والإمدادات بشكل أسبوعي، بالإضافة للاهتمام بالزراعة التعاقدية لمحصولي الذرة الصفراء وفول الصويا من خلال تعاقدات سابقة لموسم الزراعة بين الفلاحين والمصانع.

تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تضع القطاع الداجني ضمن أولويات العمل في المرحلة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.