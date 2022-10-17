النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.

وأضاف الوزارة في بيانها، أن رشق القطارات بالحجارة يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، والتي تصلح من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي توجه إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي تنفذ لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة

وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارا في جرارات وعربات القطارات.