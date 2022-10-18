ثلوج في الإسكندرية وحمير مذبوحة بالبحيرة.. أحداث مهمة بالمحافظات

شهدت محافظات مصر اليوم عددا من الأحداث المهمة حيث تم اكتشاف عدد من الحمير المسلوخة في مركز دمنهور فقد ورد بلاغ إلى مأمور قسم شرطة دمنهور بعثور الأهالي على حمير مسلوخة بمياه مصرف بقرية سنهور، بالإضافة الى كساء محافظة الإسكندرية اليوم بالأمطار والثلوج، حيث شهد طقس الإسكندرية اليوم أول نوة شتوية.

وفي سياق آخر، تحتفل محافظة أسوان اليوم بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده بأبوسمبل بأسوان وهو الحدث الذي يتكرر كل عام ليدل على براعة المصريين القدماء في التعمير والإنشاء.

العثور على حمير مسلوخة بمصارف البحيرة

وتمكنت مديرية أمن البحيرة من العثور على التشكيل العصابي المشكل لجمع الحمير بقرية سنهور وذبحها وذلك للحصول على جلودها للربح منها من خلال بيعها لأصحاب مصانع الجلود وقد ألقوا أبدانها في الترع والمصارف للتخلص منها.

ثلوج وأمطار تشهدها الإسكندرية اليوم.. أول نوة

بينما سجلت الإسكندرية اليوم أعلى نسبة سقوط أمطار على مستوى المدن الساحلية بهطول أمطار كثيفة وثلوج ليبدأ معها الشتاء، حيث نوهت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية سيشهد أمطارًا خفيفة في الأيام المقبلة قد تكون متوسطة أحيانًا .

أسوان تحتفل بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس

وبالتزامن مع تلك الأحداث تنظم محافظة أسوان احتفالية تستمر من يوم 17 حتى21 من شهر أكتوبر الجاري وذلك لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس وهي ظاهرة تتكر مرتين في السنة ويشارك في فقرات الحفل عدد من الفرق من مختلف محافاظات مصر.