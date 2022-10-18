مستشفى الإصابات الجديد بأسيوط.. صرح طبي يخدم محافظات الصعيد

يعد مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعى الجديد بمحافظة أسيوط، من المشروعات القومية الكبيرة التي يجري تنفيذها بالمحافظة لخدمة محافظات الصعيد، حيث تبلغ قوة المستشفى الاستيعابية بمختلف مراحلها 600 سرير و68 سرير عناية و28 غرفة عمليات وتقام على مساحة 5500 متر بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط.

مستشفى الإصابات الطوارئ الجديد تم افتتاح وتشغيل مرحلتها الأولى بطاقة استيعابية 111 سريرا و8 غرف عمليات و20 غرفة عناية مجهزة على أعلى مستوى بالمعدات والأسرَّة الجديدة، نالت الخدمة المقدمة بها رضا المرضى والمترددين على المستشفى.

قاعات انتظار وخدمة طبية للمرضى

وقال يسرى أحمد، أحد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الإصابات الجديد، إن المستشفى الجديد صرح طبي كبير يضم كل شيء يحتاجه المريض بدلا من ضيق المكان المتواجد بالمستشفى القديم وهناك أطباء متخصصون في استقبال الحالات وهناك رعاية كبيرة في توقيع الكشف الطبي للمترددين وأماكن واسعة ونظيفة وقاعات انتظار للمرضى.

خدمة طبية متميزة للمرضى

وأضاف خالد عبدالله، مواطن آخر، أن المستشفى الجديد من المستشفيات المتخصصة التي تقوم بها جامعة أسيوط، حيث تتميز بوسعها والخدمات العلاجية والطبية المتميزة بالمجان بخلاف المستشفيات والمراكز الخاصة الخارجية فيستطيع المريض الآن قضاء خدمته في أسرع وقت في ظل التكنولوجيا وعدم التزاحم لأنه الأدوار إلكتروني وكذلك جميع الأجهزة على أعلى مستوى وحديثة وتساهم في تقديم الخدمة بكل يسر وراحة.

صرح طبي يخدم محافظات الصعيد

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، في تصريحات له، إن مستشفى الإصابات الجديد من المستشفيات المتخصصة التي تقدم خدمة مميزة للمرضى وتعد مشروعا قوميا يخدم محافظات الصعيد، وتقام على 5500 متر، ومستهدف طاقة استيعابية 600 سرير و28 غرفة عمليات و68 سرير عناية وهذا الصرح الطبي الكبير سيحدث طفرة كبيرة في الخدمات الطبية لمرضى الإصابات والحوادث لكافة محافظات الصعيد بالكامل.

افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي

وأضاف الدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات الجامعية، أن المرحلة الأولي التي تم افتتاحها تضم غرف العمليات والأقسام المتخصصة لإقامة المرضي وتتكون من 5 طوابق بطاقة استيعابية 111 سرير و20 غرفة عناية و8 غرف عمليات وطابق للعمليات وأخر للعناية المركزة و3 طوابق للإقامة والمستشفي تم تصميمها وفقا للمعايير العالمية للجودة الهندسية ومكافحة العدوي.