أسرة المنتج صلاح رمزي يطالبون بالدعاء له: يخضع لعملية جراحية كبيرة

طالبت أسرة المنتج صلاح رمزي عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، جمهوره ومتابعيه بالدعاء له لخضوعه لعملية جراحية كبيرة غدا.

المنتجة شهد رمزي

وطالبت المنتجة شهد رمزي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام جمهورها الدعاء لشقيقها صلاح،حيث نشرت صورة له وعلقت عليها قائلة: أرجو الدعاء لأخي صلاح رمزي لأنه هيعمل عملية كبيرة أوي بكرة من فضلكم خلوا في دعواتكم اللهم اشفي صلاح يا رب يا رب يا رب

ريهام أيمن

ونشرت ريهام أيمن زوجة شقيقة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام صوره تجمعهم وعلقت قائلا:صلاح رمزى هيعمل بكره عمليه كبيره أرجوا الدعاء له فضلاً و ليس أمراً أن تتم العمليه علي خير إن شاء الله يا رب أمين

شريف رمزي

وكان الفنان شريف رمزي اعلن منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام خضوع شقيقة لعمليه جراحية،حيث نشر صوره له وعلق عليها قائلا:صلاح أخويا حيعمل عملية كبيرة بكرة إن شاء الله أرجو الدعاء من الجميع.

لتنهال الدعوات من الجمهور والوسط الفني بالشفاء العاجل له ونجاح العمليه الجراحية.