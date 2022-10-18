علاء مرسي: ندمت على مشهد «ماما حلوة» في فيلم عندليب الدقي

قال الفنان علاء مرسي إنه ندم على مشهد «ماما حلوة» في فيلم عندليب الدقي لأنه حصره في منطقة معينة.

أهم ممثلين في الجيل الحالي

وأضاف علاء مرسي خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أهم 5 ممثلين في الجيل الحالي بالترتيب أحمد آدم، محمود حميدة، صلاح عبد الله، إياد نصار وكريم عبد العزيز، وأشار إلى أن أحمد آدم من الساحة الفنية الآن، وصلاح عبد الله موهبة كبيرة.

ونفى مرسي: أنا لم إقل إن السقا هو الذى يرشح الممثلين اللى معاه، لكن ليه كلمة فى الاختيارات، وأيضا هنيدى لا يتدخل، والسقا عمره ما رشحنى لأى عمل، وأنا اللى رشحت السقا لمسلسل مين ميحبش فاطمة وقولت للمخرج أحمد صقر.

وأضاف: أنا مفيش بينى وبين السقا حاجة، وهو كان حبيب علاء ولى الدين أوى وأنا كمان.

وقال الفنان علاء مرسي إنه بيضحك لما بيشاهد أعمال الفنان محمد هنيدى، وأيضا أحب التمثيل مع الفنان كريم عبد العزيز.

علاء مرسي عن خالد النبوي

وأضاف علاء مرسي أن الأكثر موهبة فى الوسط الفنى حاليا خالد النبوي.

وتابع مرسي أن المجاملات في الفن ضيعت حياتى وأخرتني كتير، وكمان النحت فى السينما ضيع موهبتى، وأن 50% من أعمالي نحت بمعنى أنني اقبل أى عمل سواء لكسب المال أو المجاملة.

وفجر مرسي مفاجأة حول عدد من النجوم والذين ليس لديهم موهبة وأنا لا أسيء إليهم وربنا أكرمهم، وهذا لا يعني الإساءة لهم وهم نجوم، ومحمد رمضان موهوب لكن دماغه رايحة في حتى تانية ومفيش حد نمبر حتى الأستاذ عادل إمام مش نمبر وان، وأحمد آدم ممثل خطير.