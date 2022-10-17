توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية

كشفت إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، عن تفاصيل توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، موضحة أنه سيكون غائما جزئيا معظم ساعات النهار، وتقل فرص سقوط أشعة الشمس.

طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدلا خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وصولا لـ شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظة جنوب سيناء، و شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وخلال ساعات المساء يسود طقس معتدل ولطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.